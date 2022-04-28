"الحربي": توزيع أكثر من 48 ألف مصحف و83 ألف كتيب ومطوية بالمسجد النبوي

وأضاف "الحربي" في تصريحات لقناة الإخبارية أنه جرى خلال نفس الفترة إقامة أكثر من 245 درسًا علميًّا، تم بث أكثر من 106 دروس منها عبر منصة "منارة الحرمين"، كما تم عمل مونتاج لمقتطفات مستنبطة من دروس المسجد النبوي، سواء صوتية أو مرئية أو نصية، وتم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.