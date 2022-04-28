"الحربي": توزيع أكثر من 48 ألف مصحف و83 ألف كتيب ومطوية بالمسجد النبوي

قال مدير الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد في شؤون الحرمين نايف الحربي: إنه تم خلال الـ20 يومًا الأولى من شهر رمضان المبارك توزيع أكثر من 48 ألف مصحف، و83 ألف كتيب ومطوية من خلال النقاط وغرف التوعية الموزعة على مداخل ساحات المسجد النبوي.
وأضاف "الحربي" في تصريحات لقناة الإخبارية أنه جرى خلال نفس الفترة إقامة أكثر من 245 درسًا علميًّا، تم بث أكثر من 106 دروس منها عبر منصة "منارة الحرمين"، كما تم عمل مونتاج لمقتطفات مستنبطة من دروس المسجد النبوي، سواء صوتية أو مرئية أو نصية، وتم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أنه تمت خدمة أكثر من خمسة آلاف مستفيد فيما يتعلق بإرشاد السائلين؛ حيث يتم العمل على مدار الساعة للإجابة عن أسئلتهم.
وفيما يتعلق بالإرشاد باللغات أوضح أن هناك عددًا من المترجمين موزعين في ساحات المسجد النبوي، وكذلك في منطقة الاعتكاف؛ لخدمة الزائرين فيما يتعلق بالخدمات التوجيهية والإرشادية باللغات.