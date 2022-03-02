"الحربي" يشكر القيادة على ترقيته للمرتبة الـ15 بمعهد الإدارة العامة

رفع نايف بن علي الحربي، الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الثقة الغالية بصدور قرار مجلس الوزراء على ترقيته لوظيفة مدير عام مكتب بالمرتبة الخامسة عشرة بمعهد الإدارة العامة.

وأعرب "الحربي" عن شكره لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي, ولمدير عام المعهد الدكتور بندر بن أسعد السجان؛ على دعمهما المتواصل وتحفيزهما المستمر لمنسوبي المعهد كافة، داعيًا الله أن يعينه على أداء عمله، وأن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر.