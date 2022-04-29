"الحرمين" ترفع كامل استعداداتها لاستقبال المعتمرين والمصلين ليلة ختم القرآن

وقامت الرئاسة بتجهيز جميع المواضئ ودورات المياه والتأكّد من تدفق المياه إليها بالشكل المناسب، إضافة إلى تخصيص مَن يقوم بترجمة المسائل الشرعية للزوّار والمعتمرين إلى عدة لغات، عبر برنامج "نرشدكم بلغتكم" وذلك بترجمة المسائل الشرعية بالطريقة المباشرة وكذلك عبر الهواتف المجانية الموجودة داخل المسجد الحرام، كما تولي اهتماماً كبيراً بتوجيه وإرشاد ضيوف الرحمن من خلال نخبة من أصحاب المعالي والفضيلة العلماء، الذين يلقون الدروس العلمية بالمسجد الحرام ويُفقّهون قاصدي المسجد الحرام في أحكام الزكاة وشتى العلوم الدينية، إضافة إلى استعداد إدارة إرشاد السائلين لاستقبال المعتمرين والمصلين ليلة السابع والعشرين، بتقديم خدماتها عبر ما يقارب 10 مواقع داخل المسجد الحرام، كما يوجد 4 مكاتب للرد على السائلين هاتفياً يقوم عليها 63 شيخاً مشاركاً وعدد من القضاة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات على مدار 24 ساعة.