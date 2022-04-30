"الحرمين" تكشف كمية المياه الموزعة والنفايات المرفوعة ليلة ختم القرآن

قدّمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي -ممثلة في إدارة سقيا زمزم- (٢) مليون لتر من ماء زمزم وتوزيع حوالى مليون عبوة ماء زمزم بالمسجد الحرام ليلة ختم القرآن.
وبيّن مدير الإدارة العامة للشؤون الخدمية، أحمد الندوي، أنه جرى رفع أكثر من (500) طن من النفايات والمخلفات ليلة ختم القرآن الكريم، ما بين نفايات بلاستيكية وكراتين.
وأكد "الندوي" أن هذه الخدمات والجهود بإشراف وتنظيم من وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية، ووكيل الرئيس العام بالمسجد الحرام للشؤون التنفيذية والتطويرية محمد بن مصلح الجابري.