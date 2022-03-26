الحرم المكي.. ربط 80% من وحدات الإنارة بالمسعى بـ"الطاقة غير المنقطعة"

يشار إلى أن هناك خطة زمنية وضعت لتحويل وحدات الإنارة بالمسعى لتتناسب مع شدة الإنارة ودرجة اللون بما يسهم في رفع كفاءة الإنارة وزيادة راحة قاصدي وزوار المسجد الحرام، وبما يسهم في رفع كفاءتها وتحقيق هدف ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.