"الحسن" يرفع شكره للقيادة بمناسبة تعيينه مساعداً لوزير النقل

وعبر عن فخره واعتزازه بالثقة الملكية الغالية، التي ستكون دافعاً ومحفزاً لتقديم المزيد من الجهود في سبيل تحقيق مستهدفات منظومة النقل والخدمات اللوجستية، داعياً الله العلي القدير أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر، وأن يعينه على بذل الجهد لخدمة الوطن الغالي، وأن يسهم في تحقيق تطلعات القيادة.