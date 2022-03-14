"الحسيني" يتساءل عن سبب تأجيل موعد انتخابات غرفة مكة دون توضيح الأسباب

وقال "الحسيني" عبر تغريدة في تويتر إن "تأجيل موعد انتخابات غرفة مكة دون توضيح الأسباب"، مشيراً لا أعتقد أن هناك ما يمنع تعريف أصحاب العلاقة والمستفيدين بالأسباب، ولا أعتقد وجود ما يجب إخفاؤه وحتى لا نفتح مجالات للتأويل، وقد سبق التأجيل في دورات سابقة الشفافية معيار الزمن اليوم.