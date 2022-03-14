"الحسيني" يتساءل عن سبب تأجيل موعد انتخابات غرفة مكة دون توضيح الأسباب

علق التربوي والإعلامي خالد بن محمد الحسيني، على إعلان لجنة الإشراف على انتخابات الغرفة التجارية بمكة عن تأجيل موعد الانتخابات إلى موعد يحدد لاحقًا.
وقال "الحسيني" عبر تغريدة في تويتر إن "تأجيل موعد انتخابات غرفة مكة دون توضيح الأسباب"، مشيراً لا أعتقد أن هناك ما يمنع تعريف أصحاب العلاقة والمستفيدين بالأسباب، ولا أعتقد وجود ما يجب إخفاؤه وحتى لا نفتح مجالات للتأويل، وقد سبق التأجيل في دورات سابقة الشفافية معيار الزمن اليوم.
وقد أعلنت لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة، في الدورة القادمة "1443-1447هـ"، تأجيل موعد الانتخابات إلى موعد يحدد لاحقًا.