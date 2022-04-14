"الحسين": وثيقة العمل الحر تُمكّن حاملها من مزاولة "التجارة الإلكترونية"

وكان مجلس التجارة الإلكترونية، دعا أمس، ممارسي التجارة الإلكترونية بالمملكة لإصدار سجل تجاري؛ بعد رصد حالات نصب واحتيال، وعدم التزام بالأنظمة، إضافة إلى حالات إخلال بحقوق المستهلك.