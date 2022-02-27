"الحصيني": أجواء باردة إلى معتدلة بمعظم مناطق المملكة غدًا

توقَّع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني، أن تكون الأجواء، يوم غد الاثنين -بإذن الله- من باردة إلى معتدلة فجرًا، ومعتدلة نهارًا على معظم مناطق المملكة؛ عدا الساحل الغربي ستكون الأجواء حارة نهارًا.

وأضاف "الحصيني" أن "درجات الحرارة الصغرى المتوقعة على المنطقة الشمالية تتراوح من 2 درجة مئوية إلى 8 درجات مئوية، وعلى المنطقة الوسطى والمرتفعات وشرق المرتفعات من 9 درجات مئوية إلى 17 درجة مئوية، وعلى المدينة المنورة والمنطقة الشرقية من 10 درجات مئوية إلى 18 درجة مئوية، وعلى الساحل الغربي من 12 درجة مئوية إلى 25 درجة مئوية؛ إلا أن يصرفها الله".