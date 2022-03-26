"الحصيني": أجواء باردة غدًا الأحد صباحًا ومعتدلة نهارًا

تَوقع خبير الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أن تكون أجواء يوم غد الأحد باردة صباحًا معتدلة نهارًا على المنطقة الشمالية، والمنطقة الوسطى، وشمال الشرقية، والمرتفعات الغربية، والمنطقة الجنوبية.. ونصح بارتداء ملابس شتوية من خفيفة إلى متوسطة في هذه المناطق.
وأضاف: "المدينة النبوية، والمنطقة الشرقية ملابس خريفية. وباقي المناطق ملابس ربيعية إلى صيفية".
وقال "الحصيني": "البسوا ولبّسوا عيالكم، باكر مدرسة ودوام".
وكشف "الحصيني" أن أقل درجة حرارة سُجلت اليوم السبت، كانت في محافظة القريات، ومدينة حائل، بلغت 16 درجة مئوية، تلتهما مدينة الرياض التي سجلت 24 درجة مئوية؛ مشيرًا إلى أن هناك تباينًا بين شمال الجزيرة العربية وجنوبها بفارق 20 درجة مئوية.