"الحصيني": أجواء باردة غدًا الأحد صباحًا ومعتدلة نهارًا

تَوقع خبير الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أن تكون أجواء يوم غد الأحد باردة صباحًا معتدلة نهارًا على المنطقة الشمالية، والمنطقة الوسطى، وشمال الشرقية، والمرتفعات الغربية، والمنطقة الجنوبية.. ونصح بارتداء ملابس شتوية من خفيفة إلى متوسطة في هذه المناطق.