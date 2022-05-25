"الحصيني": اليوم بداية نجم "البطين" آخر أنواء الربيع وهو من مواسم الأمطار

وأوضح في تغريدات على حسابه بتويتر، أن هذا الموسم من خلال الأرشيف المناخي يعد من مواسم الأمطار، فيه درجات الحرارة العظمى تراوح في أغلب مدن المملكة بين 34 و44°C، الصغرى بين 17 و32 درجة مئوية تقريباً، وفي حالة تقدم كتلة معتدلة تقل الحرارة عن ذلك، ويكثر فيه خروج العقارب والحيّات، لذا حصّنوا أنفسكم وأهليكم بالأذكار المأثورة.