"الحصيني": اليوم بداية نجم "البطين" آخر أنواء الربيع وهو من مواسم الأمطار

توقّع خبير الطقس والمناخ، عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، تحسُّن فرصة الأمطار على أجزاءٍ من مناطق: مكة والباحة وعسير وجازان، خاصة المرتفعات، والأمطار المتوقّعة في مجملها متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة لشبه غزيرة، وحبات بَرَد مع رياح متفاوتة السرعة مثيرة للغبار.
وقال الحصيني، اليوم الأربعاء بداية النجم الثاني من نجوم الثريا هو البطين -أيامه "١٣" يوماً- آخر أنواء فصل الربيع، حيث تستمر زيادة النهار على حساب الليل وحرارة الجو ويحبس الماء عن الأشجار المزهرة حتى انعقاد الثمرة، ويغرس فيه قصب السكر وتجنى فيه باكورة البطيخ.
وأوضح في تغريدات على حسابه بتويتر، أن هذا الموسم من خلال الأرشيف المناخي يعد من مواسم الأمطار، فيه درجات الحرارة العظمى تراوح في أغلب مدن المملكة بين 34 و44°C، الصغرى بين 17 و32 درجة مئوية تقريباً، وفي حالة تقدم كتلة معتدلة تقل الحرارة عن ذلك، ويكثر فيه خروج العقارب والحيّات، لذا حصّنوا أنفسكم وأهليكم بالأذكار المأثورة.