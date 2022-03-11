"الحصيني" :  تذبذب في درجات الحرارة بين انخفاض وارتفاع  خلال إجازة منتصف العام للطلاب

توقع المتخصص في شؤون الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني، تذبذب في درجات الحرارة بين انخفاض وارتفاع ، خلال اجازة منتصف العام للطلاب 1443هـ الفصل ، اليوم الجمعة، وأن يطرأ انخفاض في الحرارة على الشمالية والوسطى والشرقية.
كما توقع "الحصيني"، انخفاض ملموس في الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة، قبل نهاية أسبوع الإجازة، لتعود الأجواء الباردة ليلاً معتدلة نهاراً ، مما يستلزم ملابس شتوية متوسطة في الأماكن المفتوحة ليلاً، كما توقع تشكل عاصفة ترابية الخميس القادم 1443/8/14هـ .
"الحصيني"، توقع حالة ممطرة سريعة وخفيفة من يوم غدِ السبت، على أجزاء من شمالي الوسطى والشرقية وعلى أجزاء من عسير وشرق مكة وشمال المدينة.