"الحصيني" :  تذبذب في درجات الحرارة بين انخفاض وارتفاع  خلال إجازة منتصف العام للطلاب

توقع المتخصص في شؤون الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني، تذبذب في درجات الحرارة بين انخفاض وارتفاع ، خلال اجازة منتصف العام للطلاب 1443هـ الفصل ، اليوم الجمعة، وأن يطرأ انخفاض في الحرارة على الشمالية والوسطى والشرقية.