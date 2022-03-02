"الحصيني": توقُّعات بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق عدة

توقَّع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني اليوم الخميس، الموافق 30 رجب 1443هـ، أمطارًا من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق (مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والباحة، وعسير، وجازان)، خاصة المرتفعات، وأجزاء من وسط وشمال شرق السعودية.

وأضاف: "يُتوقَّع رياح من متوسطة إلى شبه قوية على أجزاء واسعة من مناطق السعودية، وقوية بين حائل وتبوك والشمالية، ومثيرة للأتربة، إلا أن يصرفها الله‎".