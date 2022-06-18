"الحصيني" عن أجواء السبت: حارة إلى حارة جداً.. ورياح هنا وأمطار هناك

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لاتزال مهيّأة لهطول أمطارٍ رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرّمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى شبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقتَي الشرقية والرياض؛ يمتد تأثيرها إلى أجزاءٍ من منطقتَي القصيم ونجران.