"الحصيني" عن أجواء السبت: حارة إلى حارة جداً.. ورياح هنا وأمطار هناك

توقّع خبير الطقس والمناخ، عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم السبت، أجواءً من حارة إلى حارة جداً على معظم مناطق المملكة والخليج نهاراً معتدلة فجراً.
وأضاف "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر"، أن التوقعات تشمل رياحاً نشطة وغباراً على أجزاءٍ من الوسطى والغربية وشمال الشرقية وأجزاءٍ من الإمارات وعُمان، بجانب الأمطار على مرتفعات المملكة وأجزاءٍ من الإمارات وعُمان واليمن.
وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لاتزال مهيّأة لهطول أمطارٍ رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرّمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى شبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقتَي الشرقية والرياض؛ يمتد تأثيرها إلى أجزاءٍ من منطقتَي القصيم ونجران.