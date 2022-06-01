"الحصيني" لـ"سبق": دخول الصيف الثلاثاء المقبل وتجنّبوا أشعة الشمس المباشرة.. فيديو

وأشار الحصيني، إلى أن دخول الصيف فلكياً يوم الثلاثاء 21 يونيو الموافق 22 ذو القعدة الجاري، حيث تتعامد أشعة الشمس على خط مدار السرطان، وهو جنوب العاصمة الرياض نواحي حوطة بني تميم، معلنة دخول الصيف في النصف الكرة الشمالي من الكرة الأرضية، وبالتالي يكون هذا اليوم أطول نهار في السنة.