"الحصيني" لـ"سبق": دخول الصيف الثلاثاء المقبل وتجنّبوا أشعة الشمس المباشرة.. فيديو

كشف الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني، عن أن موعد دخول فصل الصيف الثلاثاء المقبل، السابع من يونيو الموافق 8 ذو القعدة الجاري من خلال ظهور خصائص الفصل الصيفي، كطول النهار وارتفاع درجة الحرارة.
وأشار الحصيني، إلى أن دخول الصيف فلكياً يوم الثلاثاء 21 يونيو الموافق 22 ذو القعدة الجاري، حيث تتعامد أشعة الشمس على خط مدار السرطان، وهو جنوب العاصمة الرياض نواحي حوطة بني تميم، معلنة دخول الصيف في النصف الكرة الشمالي من الكرة الأرضية، وبالتالي يكون هذا اليوم أطول نهار في السنة.
ونصح الحصيني، في حديثه لـ"سبق"، بضرورة تجنب أشعة الشمس المباشرة، خاصة في الفترة ما بين العاشرة صباحاً والرابعة عصراً بسبب شدة حرارة الشمس، داعياً إلى الإكثار من تناول السوائل وشرب الماء قدر الاستطاعة حتى الرَوَّى والابتعاد عن شرب الماء البارد وأن يكون معتدلاً وفاتراً.
وحذّر الحصيني، من التعرض للبرودة الشديدة، ناصحاً وضع مؤشر التكييف في الغرفة على درجة معتدلة ومناسبة، فالإنسان حار وليس بارداً، مشيراً إلى أن البرد الشديد قد يؤثر في صحة الإنسان ويسبّب له أمراضاً كآلام العظام والصدر والروماتيزم وغيرها.
ونبّه بالحرص على الجلوس في مكان تتوافر به التهوية الجيدة بحيث يتجدد فيه الهواء، لافتاً إلى أن ضربات الشمس لا تحدث مباشرة، وإنما بسبب ارتفاع الحرارة والرطوبة والتواجد في مكان مغلق، ودعا الجميع الى الحرص على متابعة نشرات الطقس بشكل دائم.
ومن أجل الحصول على القدر المناسب من "فيتامين د"، دعا إلى المشي في الصباح الباكر بعد طلوع الشمس إلى التاسعة صباحاً مع أهمية عدم التعرُّض للشمس بوقت طويل بسبب أن أشعة الشمس قد تكون شبه عمودية، وفي مناطق أخرى عمودية تماماً.