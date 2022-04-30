"الحصيني" لـ"سبق": رؤية القمر غير متحققة فلكياً الليلة

أكد خبير الطقس عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة بالمملكة عبدالعزيز بن محمد الحصيني أنه بحسب الحسابات الفلكية فإن شروط رؤية الهلال غير متحققة مساء اليوم السبت وبالتالي يكون عيد الفطرموافقًا بعد غدٍ الاثنين 2 مايو.
وأعرب "الحصيني" عن قناعته بأن أغلب الدول الاسلامية ستتفق على ذلك.
جاء ذلك في تصريح لـ"سبق" بالتزامن مع إعلان المحكمة العليا لتحري رؤية هلال شوال مساء اليوم السبت 29 رمضان لهذا العام، الموافق 30 أبريل.
وأكد "الحصيني" أن قرار المحكمة الليلة سيكون هو القول الفصل في هذه المسألة التي ينتظرها ملايين المسلمين بالعالم.