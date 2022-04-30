"الحصيني" لـ"سبق": رؤية القمر غير متحققة فلكياً الليلة

أكد خبير الطقس عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة بالمملكة عبدالعزيز بن محمد الحصيني أنه بحسب الحسابات الفلكية فإن شروط رؤية الهلال غير متحققة مساء اليوم السبت وبالتالي يكون ‫عيد الفطرموافقًا بعد غدٍ الاثنين 2 مايو.