الحصيني يتوقّع أمطاراً خفيفة إلى غزيرة بمناطق عدة

توقّع خبير الطقس والمناخ، عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ خلال "24" ساعة المقبلة من مساء اليوم الأربعاء، تشكُّل السحب على ارتفاعاتٍ مختلفة بعضها ممطرٌ على أجزاءٍ من سلطنة عُمان والإمارات وجنوب الشرقية من نواحي الربع الخالي، لافتاً إلى أن الأمطار معظمها من خفيفة لغزيرة مع رياح مثيرة للأتربة.
وأضاف الحصيني؛ في تغريدات على حسابه بتويتر، أن الأجواء الحارة ستظل سائدةً على معظم مناطق المملكة والخليج نهاراً ومعتدلة فجراً، ومتوقع أن تكون الحرارة اليوم الأربعاء أقل من معدلاتها السنوية في مثل هذا الوقت من السنة على معظم المملكة والخليج، مع توقعات بنشاطٍ متفاوتٍ للرياح على أجزاءٍ من المملكة.