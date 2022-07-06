الحصيني يتوقّع أمطاراً خفيفة إلى غزيرة بمناطق عدة

وأضاف الحصيني؛ في تغريدات على حسابه بتويتر، أن الأجواء الحارة ستظل سائدةً على معظم مناطق المملكة والخليج نهاراً ومعتدلة فجراً، ومتوقع أن تكون الحرارة اليوم الأربعاء أقل من معدلاتها السنوية في مثل هذا الوقت من السنة على معظم المملكة والخليج، مع توقعات بنشاطٍ متفاوتٍ للرياح على أجزاءٍ من المملكة.