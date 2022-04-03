الحفريات تشوه طريقًا بحائل وتُربك حركة المرور.. وسالكوه: هذا هو السبب

أسهم صمت أمانة منطقة حائل عن مقاول طريق الملك فيصل المتجه شرقًا من طريق الملك عبد العزيز بحي برزان، في إرباك الحركة المرورية على الطريق، وتهدد سلامة سالكيه وذلك بعد أن بدأ المقاول المشروع بنية تحسين وتطوير المشهد العام إلا أنه أسهم في تشويهه وجعله فخًا لسالكه.
وأوضح بعض أصحاب المحال على الشارع أن الشارع شهد ترميمًا بقصد توزيع المسار، إلا أنه لم يكتمل وبقي على وضعه الحالي بعد أن سحب المقاول معداته واختفى فيما تضررت عدة سيارات منه من جراء وجود أجزاء من الطريق السابق في منتصف المسار.
وأضافوا: لك أن تتخيل كمية الغبار الصادرة من السيارات التي تمر على الجزء الترابي من المسار والتي تسبب تدنيًا في الرؤية الأفقية، ما يشكل خطر حدوث حوادث مرورية "أمر طبيعي جدًا".
وأشاروا إلى أن المقاول قد ترك المكان منذ أكثر من ثلاثة أشهر فيما يشهد الطريق حوادث وإضرارًا بالمركبات خلال شهر رمضان؛ كون الشارع تجاريًا؛ إذ يضم السوق القديم والسوق الشعبي وهو السوق الذي يرتاده المتسوقون لشراء احتياجات العيد.
وأكدوا أن سكوت المسؤولين عن المقاول وعدم تطبيق العقود بحزم كبير أسهم بتشكيل خطر بمرأى من المسؤول.
"سبق" التقت سالكي الطريق الذين أكدوا أن بعضهم بدأ يسلك طرقًا أخرى تطول المسافة والزمن للوصول إلى هدفهم بالسوق بعد أن شكل ذلك خطرًا على مركباتهم.
"سبق" تضع صور الطريق أمام أمين منطقة حائل المكلف المهندس سلطان بن حامد الزايدي، على أن يتم إيجاد الحل السريع للطريق والمناسب ولاسيما أن الطريق خلال الشهر الكريم يشهد ازدحامًا كبيرًا.