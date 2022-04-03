الحفريات تشوه طريقًا بحائل وتُربك حركة المرور.. وسالكوه: هذا هو السبب

أسهم صمت أمانة منطقة حائل عن مقاول طريق الملك فيصل المتجه شرقًا من طريق الملك عبد العزيز بحي برزان، في إرباك الحركة المرورية على الطريق، وتهدد سلامة سالكيه وذلك بعد أن بدأ المقاول المشروع بنية تحسين وتطوير المشهد العام إلا أنه أسهم في تشويهه وجعله فخًا لسالكه.