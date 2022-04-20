الحقيل: نظام التسجيل العيني للعقار يهدف إلى زيادة موثوقية التملك وحفظ الحقوق

ويتضمن نظام التسجيل العيني للعقار سجلاً عقارياً يكفل تبليغ المُلاك الجدد للعقار عن جميع التغييرات التي تطرأ على وصف العقار، كالبناء أو الإضافات أو التعديلات، ويكتسب التسجيل العيني الحجية المطلقة بعد عام من تاريخ نشر قوائم الملاك، إضافة إلى إنشاء سجل مرتبط بسجلات العقارات الموصوفة على الخارطة.