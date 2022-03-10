"الحقيل" يترأس اجتماع اللجنة الاستشارية للابتكار الرقمي

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة، على توظيف التقنيات والأنظمة الرقمية الحديثة، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتعزيز معايير جودة الحياة في المدن، وإيجاد العديد من الفرص الاستثمارية مع رواد الأعمال في مجالي الابتكار والتقنية، بهدف تبني التقنيات الحديثة وتوظيفها في القطاعين البلدي والسكني؛ للارتقاء بالخدمات المقدمة في المدن السعودية لتحقيق رؤية المملكة 2030.