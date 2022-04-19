الحقيل يرعى حفل "جود الإسكان" لتكريم كبار المانحين

يُذكر أن هذه الجهود تأتي ضمن حملة "جودك أثر" التي أطلقتها منصة جود الإسكان مطلع شهر رمضان الحالي عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وتضمنت العديد من الفعاليات التي استهدفت حث أصحاب العطاءات الخيرية على مد يد العون والمساعدة للأسر الباحثة عن الأمان السكني، وتقديم عطاءاتهم الخيرية عبر منصة "جود الإسكان".