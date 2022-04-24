"الحقيل" يعتمد "إدارة تسمية الشوارع والميادين" بأمانة حائل

ووافق "الحقيل" على تسمية لجنة تسمية الشوارع والميادين، وتشرف عليها الإدارة وبرئاسة أمين منطقة حائل المهندس سلطان بن حامد الزايدي، ووكيل الأمين للمشروعات بأمانة منطقة حائل المهندس محسن بن ناصر بن لبدة، والدكتور محمد بن عبدالعزيز النافع، والدكتور نايف بن مهيلب المهيلب، وفؤاد فهد الغصّاب.