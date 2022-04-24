"الحقيل" يعتمد "إدارة تسمية الشوارع والميادين" بأمانة حائل

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل، إدارة تسمية الشوارع والميادين في أمانة منطقة حائل، والتي تتبع لوكيل الأمين للمشروعات بالأمانة، ويديرها المهندس عبدالله سعود الشمري.
ووافق "الحقيل" على تسمية لجنة تسمية الشوارع والميادين، وتشرف عليها الإدارة وبرئاسة أمين منطقة حائل المهندس سلطان بن حامد الزايدي، ووكيل الأمين للمشروعات بأمانة منطقة حائل المهندس محسن بن ناصر بن لبدة، والدكتور محمد بن عبدالعزيز النافع، والدكتور نايف بن مهيلب المهيلب، وفؤاد فهد الغصّاب.
يُذكر أن دور الإدارة الجديدة هو تسمية الشوارع والميادين أو إعادة تسميتها، وفق معايير تسمية الشوارع بحسب فئاتها المقسمة إلى ثلاث فئات هي "أ، ب، ج".