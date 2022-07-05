"الحقيل" يقف على جاهزية خطط ومشروعات "البلدية والإسكان" لخدمة الحجاج

كما اطمأن على الاستعدادات والخطط الخاصة بأعمال النظافة، وبرامج الحفاظ على الصحة العامة، وسلامة الغذاء، وأعمال الإصحاح البيئي، وصيانة الطرق، وتشغيل أنظمة الإنارة، وتنظيف شبكات تصريف مياه الأمطار والسيول.. ووقف على نموذج لمراكز الخدمات البلدية داخل المشاعر المقدسة، إضافة إلى أعمال الأمانة في رفع جاهزية ٥٨ نفقًا في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، تخدم الحجيج، فضلاً عن التأكد من جاهزية الكوادر وفِرق العمل والآليات في جبل الرحمة وبقية المشاعر، التي تُقدَّر بعدد 22 ألف فرد.