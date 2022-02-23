"الحقيل" يكرّم "دار وإعمار" لرعايتها "منتدى مستقبل العقار"

كرّم وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، شركة "دار وإعمار للاستثمار والتطوير العقاري"؛ تقديرًا لرعايتها الرئيسة لمنتدى "مستقبل العقار" التي انطلقت فعالياتها اليوم الأربعاء وعلى مدار يومين في فندق فورسيزونز الرياض؛ حيث قام الرئيس التنفيذي للشركة أسامة الخنيزي باستلام الدرع التكريمي من راعي الحفل خلال حفل افتتاح المنتدى.

وتشارك "دار وإعمار" التي تبرز باعتبارها أحد الشركاء الاستراتيجيين من المطورين العقاريين لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و"الوطنية للإسكان"، في المعرض المصاحب لأعمال المنتدى.

وتستعرض، من خلال جناحها في المعرض، أبرز المشاريع السكنية التي تعمل الشركة على تطويرها تحت مظلة برنامج "سكني"، وتحديدًا فيما يخص مشروعي "سرايا النرجس" و"سرايا الجوان"، إلى جانب التعريف بالمعايير الإنشائية التي تعتمدها الشركة لتقديم منتجات سكنية عالية الجودة، ومدعومة بحزمة من مزايا وخدمات ما بعد البيع.

ويأتي انعقاد المنتدى الذي يجمع تحت مظلته نخبة فكرية وعلمية واستراتيجية وأقطاب الصناعة المصرفية السعودية؛ لمناقشة واقع ومستقبل القطاع العقاري، وذلك في أعقاب إقرار مجلس الوزراء للاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري التي تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير القطاع العقاري في المملكة باعتباره أحد ركائز الاقتصاد الوطني، وحرصًا على تحفيز مساهمته في الناتج المحلي من خلال تحسين أداء المنشآت العقارية ورفع جودة الأدوات التي تستخدمها والخدمات التي تقدّمها.

وتتطلع "دار وإعمار" من خلال رعايتها للمنتدى ومشاركتها في معرضه المصاحب، إلى تعزيز مشاركتها الفاعلة ودعمها للمنصات الحوارية والفعاليات التي تستهدف تمكين صنّاع العقار من التواصل واستعراض التجارب، ومناقشة التحديات والممارسات لرفع وتعزيز مستقبل القطاع العقاري في المملكة.