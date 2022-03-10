"الحقيل" يكرم "صفا للاستثمار" لرعايتها معرض ريستاتكس 2022م

وأوضح أن الاتفاقيات التي وقعتها الشركة تمت مع عدد من كُبرى الشركات، وذلك في عدة مجالات، شملت توفير خدمات وتسهيلات لملاك الوحدات السكنية، وفتح مجال التمويل الجماعي لتوفير فرص التطوير العقاري، والصناديق العقارية، مشيرًا إلى أن مشاركة الشركة في المعرض تأتي امتدادا لمشاركاتها السابقة في مختلف الأنشطة العقارية، وأيضًا كجزء من أهداف الشركة، نسبة لأهمية المعارض والملتقيات، التي تقام داخل وخارج المملكة.