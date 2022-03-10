"الحقيل" يكرم "صفا للاستثمار" لرعايتها معرض ريستاتكس 2022م

كرم وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، شركة "صفا للاستثمار"، نظير مشاركتها ورعايتها لمعرض الرياض للعقارات والإسكان والتطوير العمراني "ريستاتكس"، الذي أقيم في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 1-4 مارس 2022م بمشاركة كبرى الشركات في المملكة، والذي شهد توقيع الشركة لأكثر من 12 اتفاقية مع مجموعة من الشركات المحلية والعالمية لتسهيل تملك العقار للأسر السعودية وتعزيز جودة الحياة.
وتميز جناح شركة "صفا للاستثمار" بهويته البصرية المبتكرة التي عكست مواكبة الشركة لأحدث التطورات التقنية والمعمارية، وسعيها لتوفير مجتمعات سكنية عصرية نموذجية، حيث قدمت الشركة في جناحها عروضًا مبتكرة لمشاريعها السكنية التي تتميز باستدامتها ومواكبتها لمتطلبات رؤية المملكة 2030.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "صفا للاستثمار" محمد بن عبدالعزيز الماجد إن مشاركة الشركة في المعرض، عبر رعايتها للمعرض، كانت فاعلة وحققت عدة نجاحات، حيث توّجت الشركة مشاركتها المميزة بالتوقيع على 12 اتفاقية شراكة على هامش أعمال المعرض، وذلك لتعزيز سهولة التملك ورفع نسبة تملك السكن بين المواطنين، بما يتماشى مع مستهدفات الرؤية في مجال القطاع السكني.
وأوضح أن الاتفاقيات التي وقعتها الشركة تمت مع عدد من كُبرى الشركات، وذلك في عدة مجالات، شملت توفير خدمات وتسهيلات لملاك الوحدات السكنية، وفتح مجال التمويل الجماعي لتوفير فرص التطوير العقاري، والصناديق العقارية، مشيرًا إلى أن مشاركة الشركة في المعرض تأتي امتدادا لمشاركاتها السابقة في مختلف الأنشطة العقارية، وأيضًا كجزء من أهداف الشركة، نسبة لأهمية المعارض والملتقيات، التي تقام داخل وخارج المملكة.
ولفت الماجد إلى أن شركة "صفا للاستثمار" عقدت مؤخرًا صفقة كبرى مع "البلاد المالية" بلغت قيمتها نحو 1٫2 مليار ريال، لإطلاق صندوق "صفا نجد" الذي يعد من الصناديق العقارية المتخصصة في تطوير وحدات الشقق السكنية في المملكة، والذي سيساهم بشكل مباشر وغير مباشر لتحقيق العديد من أهداف الرؤية وفي مقدمتها رفع نسبة التملك للمساكن إلى 70% بحلول 2030م.
وتناول إنجازات الشركة، موضحًا أن إجمالي المساحات المستثمرة للشركة تجاوزت 220 ألف متر مربع، فيما بلغت مسطحات البناء أكثر من 500 ألف متر مربع تحتضن أكثر من 250 مبنى توفر أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية، مشيرًا إلى أن هناك خططًا استراتيجية طموحة تستعد الشركة لتنفيذها في المستقبل القريب.
وعن أنشطة ومجالات عمل الشركة، قال الرئيس التنفيذي لشركة "صفا للاستثمار" إنها ترتكز في عدة أنشطة، منها الإنشاءات والتطوير العقاري، التصميم، البناء، إدارة وتشغيل المشاريع، دراسات الفرص، دراسات الجدوى الأولية، إلى جانب عدة أنشطة أخرى تتعلق بالصناعة العقارية في المملكة.
وأوضح أن "صفا للاستثمار" هي شركة وطنية رائدة، ذات خبرات عريضة اكتسبتها من شراكاتها الفاعلة مع بيوت الخبرة والصناعة العقارية في المملكة، حيث تمثل نموذجًا وطنيًا رائدًا ومواكبًا لآخر الهندسات في عالم البناء، القائمة على أحدث إبداعات التقنية، وذلك وفقًا لأحدث المواصفات والمعايير العالمية المعاصرة، مع الأخذ في الاعتبار الخصوصية السعودية.