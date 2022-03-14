"الحقيل" يوافق على تأسيس شركة أمانة عسير للاستثمار "شركة مساهمة مقفلة"

وافق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل على تأسيس شركة أمانة عسير للاستثمار المملوكة للأمانة، واعتماد تشكيل مجلس إدارة الشركة، برئاسة أمين المنطقة الدكتور وليد بن محمد الحميدي وعضوية عبدالعزيز بن عبدالله الصقر ممثلاً عن الوزارة، ووهدان بن سليمان القاضي، والدكتور محمد بن عمر العبداللطيف عضوين مستقلين، وفهد بن عبدالله بن دخيل ممثلاً عن القطاع الخاص، وبندر بن عبدالرحمن الزامل ممثلاً عن القطاع الخاص، وسلامة بن ملهي بن سعيدان ممثلاً عن القطاع الخاص، وناصر بن صالح الخليوي ممثلاً عن القطاع الخاص، وطارق بن عبدالهادي القحطاني ممثلاً عن القطاع الخاص.
وقال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي: مراحل التأسيس استغرق العمل فيها أكثر من سنة، وسيتم خلال الأيام القادمة عقد اجتماع للجمعية التأسيسية، بحضور ممثل من وزارة التجارة والبدء في إعلان تأسيس الشركة.
وقدم "الحميدي" شكره وتقديره لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان على اعتماده تأسيس شركة أمانة عسير للاستثمار، ودعمه المستمر لكل ما من شأنه رفع كفاءة الأداء في القطاع البلدي بالمنطقة.
وأضاف: الشركة التي تملكها أمانة المنطقة هي عبارة عن شركة حكومية مملوكة بالكامل لأمانة منطقة عسير تعمل كذراع استثمارية للأمانة، وإضافة نوعية لقطاع الأعمال في المنطقة؛ للنهوض بالنشاط الاستثماري في القطاع البلدي بمنطقة عسير.
وأردف أمين عسير: الشركة سوف تعمل على ثلاثة محاور؛ منها محور إدارة عقود الاستثمارات البلدية في أمانة منطقة عسير وتطويرها، والمحور الثاني إدارة عقود الخدمات البلدية، والمحور الثالث هو إنشاء مشاريع تنموية سياحية بمشاركة القطاع الخاص.