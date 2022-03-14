"الحقيل" يوافق على تأسيس شركة أمانة عسير للاستثمار "شركة مساهمة مقفلة"

وافق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل على تأسيس شركة أمانة عسير للاستثمار المملوكة للأمانة، واعتماد تشكيل مجلس إدارة الشركة، برئاسة أمين المنطقة الدكتور وليد بن محمد الحميدي وعضوية عبدالعزيز بن عبدالله الصقر ممثلاً عن الوزارة، ووهدان بن سليمان القاضي، والدكتور محمد بن عمر العبداللطيف عضوين مستقلين، وفهد بن عبدالله بن دخيل ممثلاً عن القطاع الخاص، وبندر بن عبدالرحمن الزامل ممثلاً عن القطاع الخاص، وسلامة بن ملهي بن سعيدان ممثلاً عن القطاع الخاص، وناصر بن صالح الخليوي ممثلاً عن القطاع الخاص، وطارق بن عبدالهادي القحطاني ممثلاً عن القطاع الخاص.