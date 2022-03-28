"الحكمي": الملكية الفكرية قريبًا في مناهج التعليم

نظمت جمعية "إعلاميون" فرع منطقة عسير، وبالشراكة مع غرفة أبها، مساء أمس الأحد، لقاء بعنوان "الإعلام والملكية الفكرية" بمسرح غرفة أبها.
وشارك المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للملكية الفكرية ياسر أحمد الحكمي في اللقاء، وأدار اللقاء عضو مجلس جمعية "إعلاميون" بعسير عبدالله آل عبيد.
وتحدّث "الحكمي" في بداية اللقاء عن التعريف بحقوق الملكية الفكرية وتاريخها وأبرز المجالات التي يمكن تعظيم الأصول فيها؛ كالعلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف، كما تطرّق اللقاء إلى أبرز الانتهاكات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية في الإعلام، وعمل إدارات الاتصال المؤسسي في القطاعين العام والخاص.
وأشار "الحكمي" إلى أهمية تعظيم الأصول غير الملموسة في منطقة عسير، والتي تزخر بالعديد من المؤشرات الجغرافية والمبدعين والمبدعات الذين يمكن أن يخدموا وطنهم من خلال ملكياتهم الفكرية وإبداعهم.
وأكد "الحكمي" أهمية دور الإعلام وجميع المؤسسات في المجتمع من نشر الوعي القانوني والثقافة لدى أفراد المجتمع بصفة عامة، وفي تسليط وتبسيط المفاهيم وعرضها على الجمهور عرضاً ييسّر عليهم الوصول إلى الغايات المنشودة من وراء إسباغ الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية، وذلك من خلال قيام الإعلام وهذه المؤسسات بدورها في إبراز المترتب على حماية هذه الحقوق، وما ينتج منه من أثر في التنمية والتقدم في المجتمع.
وأشار إلى أننا سنشهد قريبًا مناهج متعلقة بالملكية في مناهج التعليم في جميع المراحل الدراسية، مؤكدًا: "نحن في الخطوات الأخيرة مع فريق مشترك مع وزارة التعليم لتكون هذه المواد مرتبطة بمناهج التعليم من خلال إيصال رسائل متعلقة بالملكية الفكرية".
وفي نهاية اللقاء، شارك الإعلاميون والمهتمون بالملكية الفكرية ومن بينهم صحيفة "سبق" بالمداخلات والأسئلة التي تهم الإعلاميين بالمنطقة وما يتعلق بحفظ الحقوق. وأبدى الجميع سعادتهم بإقامة مثل هذه اللقاءات التي توضح للإعلام والمؤسسات الإعلامية كيفية حماية نتاجهم الإعلامي من الانتهاكات وحقوق الملكية الفكرية.