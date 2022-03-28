"الحكمي": الملكية الفكرية قريبًا في مناهج التعليم

وأكد "الحكمي" أهمية دور الإعلام وجميع المؤسسات في المجتمع من نشر الوعي القانوني والثقافة لدى أفراد المجتمع بصفة عامة، وفي تسليط وتبسيط المفاهيم وعرضها على الجمهور عرضاً ييسّر عليهم الوصول إلى الغايات المنشودة من وراء إسباغ الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية، وذلك من خلال قيام الإعلام وهذه المؤسسات بدورها في إبراز المترتب على حماية هذه الحقوق، وما ينتج منه من أثر في التنمية والتقدم في المجتمع.