الحكم على 17 متهماً بالسجن 91 عاماً ومصادرة أكثر من 2.5 مليار ريال في جرائم تستر وغسل أموال

وأوضح المصدر أن إجراءات الادعاء العام من الفريق المختص في الجرائم الاقتصادية، تُوِّجت بصدور حكم ابتدائي من المحكمة المختصة بإدانة المتهمين بما نُسِب إليهم، ومعاقبتهم بالآتي: 1. السجن لمدد متفاوتة وصل مجموعها إلى (91) واحد وتسعين عاماً. 2. مصادرة ما يماثل قيمة الأموال التي أُجرِيَت عليها عمليات الغسل التي تجاوزت (1.745.000.000) ريال "مليار وسبع مئة وخمسة وأربعين مليون ريال". 3. مصادرة الأموال النقدية المضبوطة في حوزة المتهمين "متحصلات جريمة الغسل" البالغة قرابة (1.800.000) ريال "مليون وثمان مئة ألف ريال". 4. مصادرة الأموال المحجوزة في الحسابات البنكية للكيانات التجارية البالغة (1.599.000) "مليون وخمس مئة وتسعة وتسعين ألف ريال". 5. غرامات مالية بلغت (800.600.000) "ثمان مئة مليون وست مئة ألف ريال". 6. مصادرة متحصلات الجريمة من (مركبات، وأجهزة إلكترونية). 7. منع المتهمين (المواطنين) من السفر لمدة مماثلة لسجنهم، وإبعاد المتهمين (المقيمين) عن البلاد بعد انتهاء محكومياتهم. 8. تصفية الأنشطة التجارية وشطبها.