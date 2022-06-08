"الحكومة الرقمية" تعلن إطلاق "نضج" التجربة الرقمية للخدمات الحكومية

وأوضح خلال كلمته في المؤتمر الوطني الثامن للجودة، في المدينة المنورة، أن مؤشر نضج التجربة الرقمية سيركز على قياس نضج (12) منصة حكومية رقمية في دورته الأولى باعتبارها من المنصات ذات الأولوية التي اختيرت بناء على معايير محددة، وهي منصات: (اعتماد، وأبشر، ومدرستي، وناجز، وسكني، وقوى، وتوكلنا، وصحتي، وسابر، وبلدي، وفسح، وإحسان).