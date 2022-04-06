"الحكومة الرقمية" توقّع اتفاقية مع شركة "مصدر"

وستسهم الاتفاقية في توفير حلول موثوقة لتطوير وتشغيل المعايير والسياسات الفنية للتصنيف الفني للخدمات والأنشطة المقدمة من المقاولين ومدى مواءمتها مع كفاءة وقدرة المنشأة، كما أنها ستساهم في دعم الهيئة في تحقيق أهدافها لتحديد ودعم المنشآت التقنية الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في المشتريات الحكومية الرقمية، وستمكن الهيئة من معرفة وتحديد فرص التطوير والاستثمار في سلاسل الإمداد ورفع نسبة التوطين والمحتوى المحلي التقني.