الحل في يد اليمنيين.. لهذه الأسباب أوقف التحالف عملياته العسكرية

ويمكن فهم خطوة إعلان التحالف إيقاف العمليات العسكرية خلال الفترة القادمة، وبداية من يوم الأربعاء في هذا السياق، وهو ترك الأمر للحل السياسي الشامل، وإيمان التحالف بضرورة الوصول لحل من الداخل اليمني لتلك الأزمة، ولاسيما أن هذه الخطوة تأتي تزامنًا مع انطلاق المشاورات اليمنية – اليمنية، التي بدأت أمس في الرياض؛ لوضع حل لتلك الأزمة التي طال أمدها، وأبقت اليمن السعيد حزينًا متألمًا.