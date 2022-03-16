"الحماد": قريبًا.. تطبيق المرحلة الثانية من رسوم الأراضي في مكة وجدة وحاضرة الدمام

وأضاف: تسجيل الأراضي البيضاء جبريًا يتم بعد انتهاء فترة التسجيل، ويتم إصدار الرسوم عليها بالإضافة إلى مخالفة عدم التسجيل، ونظام التنفيذ على فاتورة الرسوم يطبق بعد انتهاء مهلة السداد؛ حيث تحول الفاتورة إلى محاكم التنفيذ إلكترونيًا، ويطبق على المخالفين ما يطبق على غيرهم في قضاء التنفيذ من إيقاف خدمات أو تنفيذ بيع أملاك أو تصفية أرصدة، ولا توجد أي استثناءات في البرنامج؛ حيث إن نظام الأراضي البيضاء يتعامل مع بيانات الأراضي في حال ينطبق عليها النظام، ولا يفرق بين ملاك الأراضي سواء أفراد أو كيانات.