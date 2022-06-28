"الحماد": نظام الوساطة العقارية سيؤكد حفظ الحقوق ويرفع جودة الخدمات

وأشار إلى أن العمل بالنظام سيكون بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أم القرى ، مؤكداً حرص الهيئة على مواكبة التحول الرقمي في قطاع الأنشطة العقارية من خلال تمكين الحلول الرقمية في التعاملات والعقود والأنشطة، وتعزيز العلاقة من خلال حوكمة التعاملات العقارية، وتمكين القطاع العقاري لجعله قطاعًا شفافًا ومستدامًا وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للقطاع وبناء وتطوير قدرات القطاع البشرية.