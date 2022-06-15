"الحماية الجزائية لحقوق كبير السن" في ورشة للنيابة العامة

وبدأت الورشة بكلمة للنائب العام، ألقاها نيابةً عنه وكيل النيابة العامة المساعد للادعاء العام الدكتور أحمد بن صالح الزهراني، أشاد فيها بجهود المملكة بصفتها عضواً في الأمم المتحدة، وتأكيدها رعاية المصالح وحماية الحقوق كافة، خاصةً فئة "كبار السن"، سواء على الصعيد الدولي أو المحلي، بوصفهم ركناً أساسياً من أركان الأسرة، منوهًا بتطور البيئة التشريعية في المملكة وتقدمها في صياغة ورسم الأنظمة والقوانين التي تحوكم التعاملات الفردية والحكومية بما يحقق الأمن والأمان.