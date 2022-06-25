الحملات الميدانية تضبط 15416 مخالفاً لأنظمة الإقامة و10 متورطين في مساعدتهم

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 17 / 11 / 1443 هـ الموافق 16 / 6 / 2022 م حتى 23 / 11 / 1443هـ الموافق 22 / 6 / 2022 م، عن ضبط (15416) مخالفًا، منهم (9572) مخالفًا لنظام الإقامة، و(3747) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(2097) مخالفًا لنظام العمل.