الحملات مستمرة طوال رمضان.. "أمانة الطائف" تنفذ 765 جولة رقابية وتغلق الأنشطة المخالفة

وأكدت "أمانة الطائف "أن أكثر من 40 فرقة ميدانية نفذت الحملة الرقابية، كما تم إغلاق الأنشطة المخالفة، والتي لم تتقيد بالاشتراطات الصحية، وتم رصد مخالفات تتعلق بتدني مستوى النظافة وسوء الحفظ والتخزين، وعرض مواد غذائية ومأكولات خارج نطاق المحل وغيرها من المخالفات الصحية.