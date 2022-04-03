الحملات مستمرة طوال رمضان.. "أمانة الطائف" تنفذ 765 جولة رقابية وتغلق الأنشطة المخالفة

نفّذت أمانة الطائف ممثلةً في الفرق الرقابية بوكالة الخدمات والبلديات الفرعية (12 بلدية فرعية ومكتب للخدمات البلدية) جولات رقابية؛ لتعزيز سلامة الغذاء والمعروضات بالأنشطة الغذائية والرمضانية، ونفّذت الفرق أكثر من 765 جولة رقابية اليوم الأول من شهر رمضان الكريم، وشملت الحملات مطاعم ومحلات الحلويات والعصائر ومحلات بيع المأكولات الرمضانية.
وأكدت "أمانة الطائف "أن أكثر من 40 فرقة ميدانية نفذت الحملة الرقابية، كما تم إغلاق الأنشطة المخالفة، والتي لم تتقيد بالاشتراطات الصحية، وتم رصد مخالفات تتعلق بتدني مستوى النظافة وسوء الحفظ والتخزين، وعرض مواد غذائية ومأكولات خارج نطاق المحل وغيرها من المخالفات الصحية.
وأوضحت الأمانة أن الحملات الرقابية مستمرة طوال الشهر الكريم بفترة (صباحية ومسائية)؛ لمتابعة امتثال الأنشطة بالاشتراطات الصحية ورصد المخالفات الصحية وتطبيق اللوائح البلدية بحق المخالفين، مع تطبيق الجزاءات الرادعة بحق المخالفات والتجاوزات التي تطال صحة المستهلك.
وفي الصدد، نفّذت حملة على البسطات العشوائية والمخالفة والتي تعرض منتجات غذائية ومشروبات رمضانية معرضة للتلف والفساد وأخرى مجهولة المصدر، وأهابت الأمانة بالأهالي عدم التعامل مع البسطات التي تعرض مواد مجهولة المصدر وأخرى معرضة للتلوث.