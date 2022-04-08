الحملة الوطنية للعمل الخيري تنطلق اليوم للعام الثاني على التوالي

وتأتي صدور الموافقة الملكية الكريمة على إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري للعام الثاني على التوالي، امتدادًا للدعم المستمر الذي توليه القيادة الرشيدة لكل ما يعزز قيم الخير والعطاء في شهر الإحسان والعطاء، حيث استُهلّت الحملة الأولى في رمضان المنصرم بتبرع سخي من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين مما ساهم في تحفيز مختلف شرائح المجتمع من أفراد ومانحين وجهات من القطاعين الخاص وغير الربحي على تقديم تبرّعاتهم عبر منصّة إحسان للعمل الخيري.