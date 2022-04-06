"الحملة الوطنية للعمل الخيري".. هنا قيادة تحرص على نشر قيم التراحم

تأتي الموافقة الكريمة على إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري في نُسختها الثانية، امتدادًا لحرص قيادة المملكة على تعظيم أثر القطاع الخيري، وخصوصًا في مواسم الخير مثل شهر رمضان المبارك.
وتحرص قيادة المملكة دومًا على دعم العمل الخيري ورعاية المبادرات الوطنية الخيرية التي تهدف إلى ضمان وصول الدعم للمستحقين الفعليين، ودفع القطاع غير الربحي إلى مستويات أرحب في ظل رؤية 2030.
وتهدف الحملة الوطنية للعمل الخيري، لاستكمال تحقيق مستهدفات منصة "إحسان" للعمل الخيري، التي انطلقت من مقر الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بالرياض، وتشارك فيها مناطق المملكة كافة.
وتعزّز هذه الحملة قيم التراحم والعطاء، والارتقاء بالعمل الخيري بتكاتف أفراد المجتمع والقطاع الخاص والقطاع الخيري غير الربحي.
وشهدت الحملة في عامها الأول خلال شهر رمضان المُبارك الماضي إقبالاً كبيراً، لذلك تأتي الحملة الثانية استكمالاً لها بهدف تمكين المُحسنين والموسرين والمتبرعين من تقديم تبرعاتهم بطريقة رقمية موثوقة وآمنة لمُختلف الفرص والمجالات الخيرية التي تُقدمها منصة إحسان.
وكانت المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان)، قد أعلنت أن التبرعات التي تلقتها الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الأولى تجاوزت حاجز 800 مليون ريال، في رقم قياسي لم يسبق أن سُجّل في القطاع غير الربحي.
وعكست مبالغ التبرعات الكبيرة التي تلقتها إحسان موثوقية المنصة لدى فاعلي الخير، مؤكدة حرص مجتمع المملكة على تعزيز قيم العمل الإنساني النبيل ومد يد العون للمحتاجين اقتداءً بالقيادة الرشيدة -حفظها الله- التي جاءت في مقدمة المتبرعين عند انطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري في 4 رمضان 1442هـ بتبرع سخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمبلغ 20 مليون ريال، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمبلغ 10 ملايين ريال.
يُذكر أن تأسيس منصة إحسان جاء بموجب الأمر السامي رقم (48019) لتضطلع باستثمار البيانات والذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع اللجنة الإشرافية التي تتضمن وزارات (الداخلية، والعدل، والمالية، والصحة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتعليم، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ورئاسة أمن الدولة، والبنك المركزي السعودي، وهيئة الحكومة الرقمية).
وتتولى "سدايا" تطوير المنصة من خلال منظومة تقنية متقدمة، وفاعلة عبر الشراكات مع القطاعات الحكومية والخاصة، وغير الربحية؛ بهدف تعزيز دور المملكة الريادي في هذا القطاع الحيوي، ورفع إسهامه في إجمالي الناتج المحلي.