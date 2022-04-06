"الحملة الوطنية للعمل الخيري".. هنا قيادة تحرص على نشر قيم التراحم

يُذكر أن تأسيس منصة إحسان جاء بموجب الأمر السامي رقم (48019) لتضطلع باستثمار البيانات والذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع اللجنة الإشرافية التي تتضمن وزارات (الداخلية، والعدل، والمالية، والصحة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتعليم، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ورئاسة أمن الدولة، والبنك المركزي السعودي، وهيئة الحكومة الرقمية).