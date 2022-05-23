"الحميدان": خطة التوظيف المباشر تعمل عليها "التعليم" مع الموارد البشرية من أجل هذه التخصصات

كشف المشرف على البرنامج التنفيذي لتطوير المسارات والخطط الدراسية في وزارة التعليم الدكتور إبراهيم الحميدان في رده عن إيجاد متخصصين مؤهلين لتدريس المواد الدراسية في المسارات التخصصية بالمرحلة الثانوية التي ستطبق العام الدراسي المقبل، عن خطة في مجال التوظيف المباشر تعمل عليها وزارة التعليم مع وزارة الموارد البشرية من أجل التعيين على هذه التخصصات.