"الحميدان": خطة التوظيف المباشر تعمل عليها "التعليم" مع الموارد البشرية من أجل هذه التخصصات

كشف المشرف على البرنامج التنفيذي لتطوير المسارات والخطط الدراسية في وزارة التعليم الدكتور إبراهيم الحميدان في رده عن إيجاد متخصصين مؤهلين لتدريس المواد الدراسية في المسارات التخصصية بالمرحلة الثانوية التي ستطبق العام الدراسي المقبل، عن خطة في مجال التوظيف المباشر تعمل عليها وزارة التعليم مع وزارة الموارد البشرية من أجل التعيين على هذه التخصصات.
كما أشار في حديثه اليوم لنشرة الرابعة على قناة العربية، إلى خطة لإعادة تأهيل بعض المعلمين كمعلمي الحاسب الآلي مثلاً ليكون لديهم خبرة أكثر مع المواد الدراسية الجديدة.
وأشار في هذا الصدد إلى وجود أكثر من 56 برنامجًا تستهدف المواد الدراسية الجديدة التي ستطبق لتطوير المعلمين في المسارات التخصصية بالمرحلة الثانوية تتنوع من برامج قصيرة إلى تأهيل متوسط إلى دبلومات لمدة سنة.
وقال الحميدان في رده عن توظيف خريجي مجالات متخصصة كالهندسية أو الصحيّة بحيث تكون لهم الأولوية للتعامل مع المسارات الثانوية التخصصية "نحن لا نوظف وإنما ننسق مع بعض الجهات المعنية في هذا الموضوع ونحصل على الموافقات في هذا الجانب، فهذا خيار مطروح قابل للدراسة".
وكشف الحميدان أن 90 % من الطلاب قاموا بمقياس الميول وهدفه مساعدة الطالب في اختيار تخصصه الجامعي، مبينًا أن مقياس الميول يساعد الطالب في التعرف على المجالات الأكثر مناسبة له، كاشفًا عن بداية تطبيق المسارات التخصصية في السنتين الثاني والثالثة في المدارس الثانوية ابتداءً من العام القادم.
وأكد نجاح نظام المسارات الذي بدأ تطبيقه هذه السنة بالمرحلة الثانوية، مشيرًا في هذا الصدد السعي إلى إلغاء السنة التحضيرية في الجامعات من خلال إضافة مهارات ومواد جديدة في المرحلة الثانوية.
وأوضح المشرف على البرنامج التنفيذي لتطوير المسارات والخطط الدراسية في وزارة التعليم الدكتور إبراهيم الحميدان أن "جميع خريجي مسارات" العام والصحة والحياة والحاسب والهندسة"، سيحصلون على الفرص نفسها في الكليات العلمية بالجامعات، مبينًا أن الفارق الوحيد وجود مجموعة مواد خاصة في مسار الصحة والحياة والحاسب والهندسة ومجموعة مواد في مجال العلوم الإنسانية في المسار العام.
وأضاف: نسعى من خلال مسارات الثانوية إلى التخلص من فكرة أن الشهادة الجامعية هي الطريق الوحيد للحصول على وظيفة.