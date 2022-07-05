"الحنتوشي": تطوير أنظمة "التنفيذ" و"التعويضات" يمثل قفزة نوعية بالقضاء التجاري

وأبان "الحنتوشي" أن الأنظمة التجارية والاقتصادية والاستثمارية لابد أن تتطور من إصدار أنظمة تخصها، أو المسارعة في تعديلها للنهوض في المنظومة القضائية التجارية، ومن ذلك الأنظمة المصرفية والمالية والتأمينية، والملكية الفكرية، فيما يخص الأسماء والعلامات التجارية، ومن ذلك سرعة الفصل في النزاعات والحد منها، وتحقيق التنمية والمرونة، والشفافية وحفظ الحقوق.