"الحنتوشي" لـ"سبق": حقوق المتهم كفلها النظام.. والبيئة القضائية تطورت بسبب "رؤية 2030"

وأوضح أنه لا يجوز إبعاد المتهم عن الجلسة في أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه ما يستدعي ذلك، وله الحق في توكيل وكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وله الحق كذلك بإبلاغه بسبب توقيفه وقت القبض عليه، والاتصال بأي شخص يختاره، ومن الضمانات أيضاً يجوز توثيق إجراءات التحقيق والاستجواب بالصوت والصورة إعمالاً لمقتضى المادة الثانية والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.