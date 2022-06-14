"الحنتوشي" لـ"سبق": عودة المجالس البلدية أولوية تنموية

من هنا يوضح المحامي والمستشار القانوني رمضان الحنتوشي لـ"سبق" أن "المتابع لأعمال تلك المجالس البلدية يرى أنها وُضِعَت لتطوير القطاع الخدمي في الدائرة الانتخابية، لكن تأثيرها كان محدودًا، فالخدمات كانت جيدة، ولكن دون المأمول، خاصةً ما يتعلق بخدمات الأحياء من نظافة، وإنارة، وتشجير وتصريف وأرصفة، ولعل من أسباب ذلك صدور نظام المجالس البلدية عام 1435هـ دون إصدار لائحة تنفيذية تنظيمية لأعمال المجالس البلدية".