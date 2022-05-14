الحنتوشي: نظام الأحوال الشخصية يقدم ضمانات قوية ويلغي التفاوت في الأحكام





وأردف المحامي والمستشار القانوني: النظام كذلك أشار إلى ما لم تقتض مصلحة المحضون عكس ذلك، وتحديد مدة السفر بالمحضون خارج المملكة مع الحاضن لمدة لا تزيد على تسعين يومًا في السنة، إذا كان مع أحد والديه بشرط موافقة الآخر، وموافقة الولي على النفس في حالة وفاة الوالد، ولا يجوز للحاضن من غير الوالدين السفر بالمحضون خارج المملكة مدة تزيد على ثلاثين يومًا في السنة إلا بموافقة الوالدين أو أحدهما في حال وفاة الآخر، والولي على النفس في حال وفاتهما.