"الحنيني": تخصيص السطح الجنوبي الغربي من المسجد النبوي للاعتكاف

أكد الوكيل المساعد للشؤون التوجيهية والإرشادية بالمسجد النبوي عبدالله الحنيني، اليوم الأحد، أنه تم تخصيص السطح الجنوبي الغربي من المسجد النبوي للاعتكاف، بعيداً عن المصليات.
وقال في حديث لقناة "الإخبارية": "بناء على التوجيهات الكريمة وبسبب بعض المظاهر السلبية خلال الأعوام الماضية من بعض المعتكفين، تم تخصيص السطح الجنوبي الغربي من المسجد وجعله للمعتكفين ووضع مداخل خاصة لهم، وجعل المصليات في الأسفل فقط للمصلين".
وأكد أن أي زائر سواء من داخل المملكة أو من خارجها يمتلك تصريحاً لأداء العمرة أو الزيارة يمكنه حجز تصريح للاعتكاف، مشيراً إلى أنه تم تحديد 4 آلاف معتكف لهذا العام، بواقع 3 آلاف للرجال، وألف للنساء.