"الحنيني": تخصيص السطح الجنوبي الغربي من المسجد النبوي للاعتكاف

وأكد أن أي زائر سواء من داخل المملكة أو من خارجها يمتلك تصريحاً لأداء العمرة أو الزيارة يمكنه حجز تصريح للاعتكاف، مشيراً إلى أنه تم تحديد 4 آلاف معتكف لهذا العام، بواقع 3 آلاف للرجال، وألف للنساء.