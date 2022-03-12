"الحوار الحضاري".. برنامج تدريبي بأكاديمية الحوار لطالبات جامعة الإمام

ويأتي تنظيم البرنامج الذي شارك فيه "234" متدربةً من عدد من إدارات الجامعة، استمرارًا لسلسلة المشاريع التي أطلقتها الأكاديمية للتدريب على نشر ثقافة الحوار، وترسيخ قيم التعايش المجتمعي وتعزيز التلاحم الوطني تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 التي أكدت على أهمية تأهيل وإعداد وتدريب العنصر البشري انطلاقًا مما يشكّله من جانب جوهري مهم في نشر وتنمية ثقافة الحوار ليصبح أسلوبًا ومنهجًا في التعامل بين مختلف أطياف المجتمع وشرائحه.