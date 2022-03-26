"الحوثي صاغرًا يطلب هدنة".. كيف علق المغردون على طلب الميليشيا؟

واتفق عبدالرحمن غلاب مع الرأي السابق، مشككًا في هدنة الحوثيين، إذ قال: "منذ الحرب الأولى للحوثي في صعدة ضد الدولة اليمنية، كانت كلّ هدنةٍ يقبل بها الحوثي أو يدعو إليها، هي لالتقاط أنفاسه، أو جمع مقاتلين إلى صفه.. هاتوا لي مرةً واحدةً صدق فيها الحوثي بوعدٍ قطعه، أو أمانٍ لأحدٍ منحه".