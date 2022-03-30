"الحياة الفطرية" تُطلق 170 كائناً فطرياً بمحمية الملك سلمان الملكية

وأضاف أن المركز يمتلك حالياً مراكز متخصصة تُعد في طليعة المراكز العالمية المتخصصة في إكثار الكائنات المهددة بالانقراض وتوطينها في بيئاتها الطبيعية حسب أعلى المعايير المعتمدة، مبينًا، في الوقت نفسه، أن المركز يعمل على إطلاق أكثر من 1000 كائن فطري في الموسم الحالي بمختلف المحميات والمتنزهات الوطنية بعد أن نجح في العام الماضي من إطلاق 785 كائنًا.