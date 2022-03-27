"الحياة الفطرية" يطلق 82 كائنًا فطريًّا بمحميتي الغراميل ووادي نخلة بالعلا

من جهته أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد قربان، أن المركز ينظر بشمولية إلى عمليات الإطلاق، ويستهدف اندماج الكائنات في مختلف المحميات وتواصلها وتكاثرها بشكل طبيعي، علمًا بأن الحيوانات المطلقة في المحميتين، تحمل أطواقًا للتمكن من متابعتها ورصد مواقعها واتجاهاتها؛ مضيفًا أن إكثار وإعادة توطين الأنواع المحلية المهددة بالانقراض يستعيد التنوع الأحيائي في بيئاتنا الطبيعية، ويعزز التوازن البيئي، ويرسخ مفهوم الاستدامة البيئية، ويسهم في تحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030" لبناء بيئة إيجابية جاذبة، وتحسين مستوى جودة الحياة، ويتماشى مع الجهود العالمية للحفاظ على البيئة.