"الحياة الفطرية" يوصي بحظر عقار "ديكلوفيناك" السام

وقال مدير إدارة المحافظة على البيئة البرية بالمركز أحمد البوق: عقار "ديكلوفيناك" هو أحد العقاقير المضادة للالتهابات والمتداولة بشكل واسع في معالجة الحيوانات، لكن الدراسات أثبتت أن له درجة سمية عالية على الطيور الرمية وتبقى سميته في الحيوانات النافقة التي تقتات عليها تلك الطيور، وهو الامر الذي يؤدي إلى تناقص أعدادها والتسبب بضرر بالغ على النظم البيئية لأن هذه الطيور تقدم خدمات مهمة للبيئة والإنسان ولها أدوار محورية في سلامة النظم البيئية والتخلص من الكائنات النافقة والأمراض المعدية.