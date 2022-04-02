"الحياة الفطرية" يوفّر فرقاً للمسح الميداني للمناطق المتضررة من قرود البابون

وتجري الفرق مسحاً ميدانياً عن طريق أخذ العيّنات، وتحديد مجموعة من العناصر، مثل (الجنس، الفئة العمرية، الحالة الإنجابية)، واستخدام أجهزة تحديد المواقع (GPS) لتوثيق مواقعها، وإدخال البيانات كافة، والاستعانة بتقنيات متقدمة مثل الليزر، لاستكشاف النطاق المكاني، وغيرها من الأجهزة التي ستثري قاعدة البيانات والمعلومات.